Канада, Китай та Мексика дали відповідь на рішення Трампа щодо ввізних мит на їхні товари

Канада, Мексика та Китай дали відповідь на рішення президента США Дональда Трампа щодо ввізних мит на їхні товари.

Як пише Апостроф, про це повідомляє DW.

Зокрема прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про "дзеркальну відповідь" - 25% мита на товари зі США на загальну суму в понад 100 мільярдів доларів. І допустив інші заходи - в галузі важливих корисних копалин, закупівель енергії та інших форм співпраці зі США.

Тим часом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила, що відповість "тарифними та нетарифними заходами". Разом з тим сказала й про відкритість до переговорів, пояснивши, що проблеми вирішуються не через запровадження тарифів, а через діалог.

Натомість у Міністерстві торгівлі Китаю пообіцяли оскаржити рішення США у Світовій організації торгівлі. А саме рішення Трампа назвали "серйозним порушенням" правил СОТ і закликали США "брати участь у відвертому діалозі та зміцнювати співпрацю".

Нагадаємо, згідно з указом Трампа, з 1 лютого мита на товари з Канади та Мексики, які є сусідами США, становитимуть до 25%, а на сиру нафту з Канади та товари з Китаю - 10%

Своє рішення американський президент пояснив загрозою, що походить від нелегальних мігрантів і контрабанди наркотиків. Досі між США, Канадою та Мексикою практично не було жодних додаткових мит під час торгівлі товарами.