Голова НСЗУ розповіла, від кого залежить зарплата медперсоналу

У кожному медичному закладі має бути колективний договір, а зарплата медперсоналу залежить від головного лікаря і від того, як він керує цим закладом.

Про це в програмі «Є Розмова» заявила голова НСЗУ Наталія Гусак.

«Що змінила медична реформа? Вона дала повну автономію медичним закладам. Тобто медичний заклад, як і будь-яке підприємство, заробляє кошти. Ми їх не фінансуємо. В кожному закладі НСЗУ закуповує медичні послуги. І від того, наскільки менеджмент закладу, тобто керівник є успішний і все організовано правильно, то в нас є надуспішні заклади здоровʼя, де середня заробітна плата лікаря становить 66 000 грн», – зазначила Гусак.

За її словами, в окремих закладах охорони здоровʼя виплачують високі зарплати і цю інформацію можна перевірити на сайті НСЗУ, однак середня зарплата лікаря в Україні становить 23 000 гривень.

«Наприклад Київський онкоцентр – середня зарплата лікаря 66 000 грн. Це означає, що там є лікарі, які отримують зарплату близько 100 000 грн. і всі ці кошти вони отримують від НСЗУ. Середня ж зарплата лікаря в Україні становить 23 000 грн. Це більше, ніж зарплата в багатьох соціальних галузях, але, безумовно, це мало. Ще один приклад – Косівський центр первинної медико-соціальної допомоги (Івано-Франківська обл.) - середня зарплата лікаря первинної медичної допомоги складає 44 000 грн», - наголосила голова НСЗУ.

Як зазначила Гусак, існує і проблема несправедливого розподілу коштів між керівництвом та лікарями медзакладів.

«Насправді, коли ти бачиш розрив, що в окремих лікарнях середня зарплата керівництва становить 122 000 грн, а лікар отримує 23 000 грн, то, напевно, треба, щоб підприємство вирішувало це питання, як розподіляються кошти НСЗУ, тобто (треба) проводити інформативну роботу з медперсоналом», - сказала Гусак.

Окремої уваги, за її словами, заслуговує питання заробітних плат медичних сестер.

«Ми б хотіли вищі зарплати і лікарям, і медперсоналу. У 2022, 2023, 2024 роках ми бачили, як зростала зарплата лікарів і медичних сестер. Зокрема, середня зарплата медичної сестри в Україні становить 15 300 грн. Безумовно, цього недостатньо. Але при цьому ми маємо успішні заклади, де медсестри отримують більше 30 000 грн. Це великі обласні лікарні, Львівське ТМО, лікарня ім. Мечникова та інші», - підсумувала Гусак.