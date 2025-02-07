Україна продовжує підтримувати ВПО: Як отримати субсидію на оренду житла

У 2025 році держава продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це стосується субсидії на оренду житла ВПО – нового інструменту підтримки внутрішніх переселенців.

Що таке субсидія на оренду житла для ВПО, кому надається та за яких умов — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З середини січня 2025 року внутрішні переселенці (ВПО) зможуть одночасно отримувати дві субсидії:

субсидію на оплату ЖКП;

субсидію на оренду житла.

Програмою субсидій на орендоване житло можна скористатися родинам, які витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів.

Кабінет Міністрів України схвалив експериментальний проєкт, запропонований Міністерством соціальної політики, щодо надання субсидії ВПО на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення.

Проєкт буде реалізовуватися протягом двох років. Він стосується таких регіонів: Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Донецька, Херсонська області, крім тих районів, що внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Умовою для надання субсидії на найм житла для ВПО є обов’язкове оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем (затверджено примірний договір найму (оренди) житлового приміщення (будинку чи квартири), що підлягає реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України.

Розрахунок субсидії на найм житла відбуватиметься з урахуванням соціального нормативу площі орендованого житла на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв. м, проте не менше як 35,22 кв. м на сім’ю.

Під час презентації інструменту державної підтримки ВПО у вигляді субсидій на оренду житла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак навела приклад розрахунку соціальної норми житлової площі для домогосподарств:

родина з однієї особи зможе отримати субсидію на житло площею до 35,22 кв.м (1-кімнатна квартира);

родина з чотирьох осіб зможе претендувати на субсидію за житло загальною площею 54,6 кв.м (4 х 13,65 = 54,6 кв.м), що відповідає 2- або 3-кімнатній квартирі.

Крім того, субсидія на оренду житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 20% сукупних доходів домогосподарства.

Зазначаємо, що отримання субсидії на найм житла не впливатиме на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для ВПО.

Розмір цієї субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни, оскільки ціни на оренду в Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняються. Також він залежатиме від кількості осіб у родині, яка орендує житло, доходів членів домогосподарства та їхньої спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Важливо! Що нижчі доходи, то вищий відсоток вартості оренди покриватиме субсидія на оренду житла ВПО.

Якщо сім’я має грошові надходження менші, ніж 2 прожиткові мінімуми на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Дарія Марчак також пояснила, як подати заявку на субсидію на оренду житла та компенсацію податків:

Крок 1: Підписати договір оренди між ВПО та власником житла.

Крок 2: Подати спільну заявку на субсидію (від ВПО та власника житла).

Крок 3: Реєстрація ВПО в централізованому обліку та інших державних реєстрах.

Крок 4: Призначення, нарахування та виплата субсидії на рахунки орендаря та орендодавця в банку.

Заявку можна подати офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ) або Центри надання адміністративних послуг, а також онлайн через вебпортал або мобільний додаток ПФУ.

Суми виплат розраховуватимуться індивідуально, залежно від:

рівня доходу родини;

вартості оренди житла;

кількості осіб у родині.

Нагадуємо, що призначення цих субсидій розпочалися із середини січня 2025 року. І, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, одна з родин переселенців вже змогла укласти угоду.

Субсидією на оренду житла скористалася пара, яка нині мешкає у Закарпатській області.

«Вони отримали субсидію 4 760 грн і орендодавець, який здав це житло, отримав компенсацію податків 2 352 грн. Я дуже рада, що це відбулося», — розповіла Жолнович.