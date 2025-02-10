Зеленський: Якщо ми призупинимо воєнний стан заради виборів, ми втратимо армію

Якщо для проведення виборів воєнний стан призупинять до завершення війни, Україна ризикує втратити армію, чим неодмінно скористаються росіяни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Що стосується виборів - ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми би провели вибори, ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться", - сказав він.

"Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русскі будуть щасливі. Питання боєздатності, духу, тощо, ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію", - зазначив Зеленський.

За його словами, люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому, і навіть ті, хто не буде повертатись, "морально… все, це пауза". Він додав, що росія обов'язково буде використовувати це для контрнаступальних дій.

Крім того, президент знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном:

"Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім росія скаже: "Ми не віримо в ці вибори". Хоча мене і не цікавить їх думка, але вони скажуть: "Ці вибори були нелегітимні"… А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму - під дулом зброї. Чого хочуть русскі? Саме цього - повна дестабілізація в Україні. Тому я би був дуже обережним з цим питанням".