Зеленський підписав указ про зниження цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про зниження на 30% цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні з 1 березня.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Як зазначається в указі, РНБО прийняла до відома інформацію про наміри учасників фармацевтичного ринку України знизити на 30% з 1 березня 2025 року ціни на найбільш затребувані основні лікарські засоби.

Рішенням РНБО Кабміну доручено з 1 березня 2025 року обмежити:

до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,

до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,

до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Крім того, Кабмін має з 1 березня впровадити заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг з просування лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов'язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачеві.

Також уряд має відновити з 1 березня заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.