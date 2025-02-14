Зеленський підписав указ про зниження цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про зниження на 30% цін на основні та найбільш затребувані ліки в Україні з 1 березня.
Про це йдеться в указі на сайті президента.
Як зазначається в указі, РНБО прийняла до відома інформацію про наміри учасників фармацевтичного ринку України знизити на 30% з 1 березня 2025 року ціни на найбільш затребувані основні лікарські засоби.
Рішенням РНБО Кабміну доручено з 1 березня 2025 року обмежити:
Крім того, Кабмін має з 1 березня впровадити заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг з просування лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов'язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачеві.
Також уряд має відновити з 1 березня заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
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