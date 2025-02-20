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МОЗ: Вже у 16 областях України у школах запроваджують карантин

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У 16 областях України запроваджують частковий карантин через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у регіонах можуть діяти локальні карантинні обмеження. Вони передбачають переведення окремих класів чи навчальних закладів на дистанційне навчання, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та інші заходи, спрямовані на стримування поширення інфекції.

За даними МОЗ, різке зростання захворюваності пов'язане з активною циркуляцією вірусів грипу, які зафіксовані у 21 регіоні країни. Фахівці прогнозують, що до квітня грип домінуватиме над коронавірусною інфекцією.

У відомстві наголошують, що найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Усі регіони України забезпечені препаратами проти COVID-19, а вакцину від грипу можна придбати в аптеках. Станом на 16 лютого щеплення від грипу зробили вже 109 913 осіб.

МОЗ, карантин
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