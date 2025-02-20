МОЗ: Вже у 16 областях України у школах запроваджують карантин

У 16 областях України запроваджують частковий карантин через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у регіонах можуть діяти локальні карантинні обмеження. Вони передбачають переведення окремих класів чи навчальних закладів на дистанційне навчання, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та інші заходи, спрямовані на стримування поширення інфекції.
За даними МОЗ, різке зростання захворюваності пов'язане з активною циркуляцією вірусів грипу, які зафіксовані у 21 регіоні країни. Фахівці прогнозують, що до квітня грип домінуватиме над коронавірусною інфекцією.
У відомстві наголошують, що найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Усі регіони України забезпечені препаратами проти COVID-19, а вакцину від грипу можна придбати в аптеках. Станом на 16 лютого щеплення від грипу зробили вже 109 913 осіб.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023