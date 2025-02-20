Bloomberg: Попри санкції рф продовжує експортувати нафту через свій головний тихоокеанський порт

росія продовжує експортувати сиру нафту через свій головний тихоокеанський термінал Козьміно, залучаючи нові судна та обходячи санкційні обмеження США.

Попри розширення санкцій на початку року, постачання залишаються сталими, пише Bloomberg.

У період із 30 січня до 16 лютого з порту Козьміно було відправлено 16 танкерів із нафтою марки ESPO і жодне з цих суден не потрапило під санкції США. Половина з них вперше бере участь у транспортуванні цього сорту нафти, що свідчить про появу нових гравців на ринку.

Нафтові трейдери уважно стежать за здатністю росії підтримувати постачання нафти на світовий ринок. Це питання стає ще актуальнішим на тлі повідомлень про прямі переговори між адміністрацією президента США Дональда Трампа та рф у Саудівській Аравії, які можуть вплинути на санкційну політику США щодо росії.

Потоки нафти з Ірану, ще одного об’єкта американських санкцій, також залишаються стійкими, попри погрози Вашингтона посилити обмеження.

Багато танкерів, які перевозять нафту ESPO, використовують так звані зручні прапори, зокрема Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Більшість із цих суден уже мали досвід перевезень російської нафти, що підтверджують дані Bloomberg.

Практично весь експорт із Козьміно спрямовується до Китаю. Власниками більшості суден є компанії, зареєстровані у Шанхаї, Гонконгу та на Сейшельських островах, що вказує на їхнє походження та можливі шляхи фінансового забезпечення таких перевезень, свідчать дані Equasis.

Санкції США справді вплинули на вартість перевезень. Спочатку ставки на маршруті Козьміно – Азія різко зросли, але згодом дещо знизилися.

Наразі фрахт за триденний або п’ятиденний рейс до Китаю коштує близько $5 млн, що значно більше, ніж $1,5 млн до 10 січня, але менше, ніж у період пікових значень. Про це повідомляють суднові брокери та китайські приватні нафтопереробні компанії.