Буданов: Режим припинення вогню між Україною та росією може бути досягнуто у 2025 році

У 2025 році між Україною та росією може бути досягнуто режим припинення вогню.
Таке припущення зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інтерв'ю Ейнулла Фатуллаєва.
Однак він зазначив, що залишається питання, наскільки тривалим і ефективним буде таке перемир'я.
"Ситуація виглядає парадоксальною: стартові позиції сторін максимально протилежні. Водночас я вважаю, що цього року ми прийдемо до припинення вогню. Чи буде воно довготривалим і дієвим - це вже інше питання. Проте є всі передумови для того, щоб це відбулося", - зазначив Буданов.
Він також висловив скептицизм щодо можливого введення миротворчих військ, заявивши, що не знає жодного випадку, коли такий крок став ефективною гарантією безпеки.
"Я досліджував багато подібних прикладів і не знайшов жодного успішного. Можливо, десь це спрацювало, але я про такі випадки не чув", - підкреслив глава ГУР.
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