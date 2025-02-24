Свириденко: Бронювання в Україні продовжується. Воно працює

Кабінет міністрів планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки. Про це прем'єр Денис Шмигаль та віце-прем'єрка Юлія Свириденко розповіли на форумі "Україна. Рік 2025".
Наразі підприємства мають час повторно підтвердити свою критичність та перебронювати працівників до кінця лютого.
"Бронювання продовжується. Воно працює. А на рахунок того, що якщо підприємства не встигають оновити критичність до кінця лютого - ми зараз ведемо дискусію і можливо ми зможемо на пару тижнів продовжити цю процедуру", - заявила Свириденко.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив інформацію.
"У зв'язку з тим, що державні реєстри були під атакою і більше 20 днів не будо доступу, ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість", - заявив Шмигаль.
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