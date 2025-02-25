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Буданов прокоментував ймовірність припинення вогню та реальність сталого миру з рф

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму “Україна. Рік 2025” прокоментував ймовірність припинення вогню та реальність сталого миру з рф.

Про це пише LB.ua.

"Припинення вогню і миру — абсолютно різні речі. В припинення вогню вірю, в сталий довгий мир — я залишу при собі, нехай це буде моя думка. Чому? Бо стратегічна ціль рф не міняється і вона використовуватиме всі методи", — наголошує Буданов.

Керівник ГУР відзначив, що режим припинення вогню цілком реальний. Разом із тим він додав, що питання окупованих територій нікуди не дінеться: "воно висітиме дамокловим мечем над нами і ними".

Буданов
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