У МОЗ розширили перелік причин для встановлення інвалідності військовослужбовцям та цивільним

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Підстава поширюється як на військовослужбовців, так і на цивільних.

«Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Процедура проходження оцінювання для встановлення інвалідності для таких осіб містить кілька кроків:

Крок 1. Підтвердження факту позбавлення особистої свободи. Необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видається відповідний документ.

Крок 2. Оцінювання повсякденного функціонування. Лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до визначених Критеріїв формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.

Крок 3. Отримання рішення. За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки, зокрема: