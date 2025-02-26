Буданов: Сили оборони України поки що не можуть знищити російські заводи з виготовлення «шахедів»

Сили оборони України поки що не можуть знищити російські заводи з виготовлення «шахедів». У майбутньому для проведення успішної операції зі знищення такого об'єкта потрібно буде вирішити кілька важливих завдань.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, його цитує портал Новини.LIVE.
За його словами, йдеться про три ключові моменти:
«Їх лінійні розміри – у кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон призначений для ураження точкових об'єктів. А нам треба знищувати площинні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки що не літають», – зазначив Буданов.
Глава ГУР також розповів, що ворог виробляє досить велику кількість «шахедів», однак точну цифру розвідка не може озвучити.
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