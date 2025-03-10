Укренерго планує уникати появу нових боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії

Компанія «Укренерго» у 2025 році планує мати достатній рівень надходжень, щоб це дозволило уникнути появу нових боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив Юрій Бойко, член Наглядової ради «Укренерго».

«Найбільшою проблемою останніх п'яти років було коректне врахування витрат на покриття «зеленого» тарифу. Цього року, чи не вперше, маємо найбільш адекватний розрахунок цієї статті видатків», – сказав Бойко.

За його словами, наразі рівень фінансування «Укренерго» через тариф на передачу електроенергії максимально наближене до економічно обґрунтованого.

«Умовно кажучи, у 2025 р., з високою ймовірністю, не буде збільшуватися заборгованість з компенсації "зеленого" тарифу виробникам електроенергії з відновлюваних джерел», – пояснив Бойко.

Водночас він підкреслив, що відсутність нових боргів також залежить від показника збору коштів за передачу електроенергії, адже саме з цього тарифу фінансується вказана послуга. При цьому Бойко підкреслив, що джерел погашення боргів попередніх періодів компанія не має.