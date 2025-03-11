Буданов розповів навіщо росії пауза у війні з Україною

росія прагне паузи у повномасштабній війні проти України, щоб мати можливість відновити власні сили.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
За словами Буданова, є всі ознаки того, що росіянам потрібна пауза у бойових діях проти України для відновлення власних сил.
Зокрема, росіяни вже вийшли на максимальні обсяги свого військового виробництва. На його думку, більше неможливо виробити, ніж є зараз.
Як зазначив Буданов, один день війни проти України обходиться росії приблизно в $1 млрд, тобто йдеться про 41% від офіційного державного бюджету.
Він звернув увагу, що росіянам доводиться витрачати власні гроші, на відміну від України. Буданов зазначив, що Україна має партнерів у цьому сенсі.
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