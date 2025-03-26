Василевська-Смаглюк: Ніяких планів щодо підвищення податків для ФОПів наразі не передбачається

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає ворожою провокацією розповсюдження інформації про можливе підвищення податків для ФОПів.
Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.
"Що стосується підвищення податків для ФОПів, то наразі ця інформація, яка стосувалася майбутнього підвищення є провокацією. Ми пов'язуємо її з ворожою провокацією", – розповіла вона.
За її словами, ніяких планів щодо підвищення податків для ФОПів наразі не передбачається.
Депутат пояснила, що в ухваленій Кабінету Міністрів вводиться реєстр банківських рахунків громадян і бізнесу, після якого може бути переглянуто оподаткування ФОПів третьої групи.
"До цього часу – 2027 року, за програмою до того часу, як буде створений відповідний реєстр, ніяких підвищень податків для ФОПів не планується", – додала вона.
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