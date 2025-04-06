Буданов: Виникає питання – як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати?

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що людина, яка не готова захищати Україну в умовах війни, не має права називати себе громадянином держави.
У відповідь на запитання ведучої Анни Максимчук про те, як мотивувати тих українців, які досі не усвідомили важливості власного внеску в захист країни, Буданов підкреслив, що час для "пробудження" вже минув.
"Уже пізно прокидатися, все, час на це вичерпаний. Якщо людина не прокинулась за 11 років, то, мабуть, це не її. І тоді виникає контрпитання: як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати? Чи є він взагалі громадянином після цього"? – зазначив очільник розвідки.
Буданов додав, що не боїться дати пряму відповідь на це питання.
"Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так, як би це жорстко не звучало", – сказав він.
За словами Буданова, участь у захисті країни не обмежується лише службою на фронті. "Хтось зі зброєю в руках боронить державу, хтось у тилу забезпечує перемогу – але кожен має робити свій внесок", – наголосив він.
Утім, якщо людина уникає будь-якої участі, перекладаючи відповідальність на інших, вона, на переконання керівника ГУР, втрачає право вважатися частиною громадянського суспільства.
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