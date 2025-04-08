Independent: Через політику Трампа туристи скасовують поїздки до США

Подорожі до США цьогоріч скоротяться щонайменше на 5,5%, а не зростуть майже на 9%, як прогнозували аналітики раніше.

Про це повідомляє Independent з посиланням на низку досліджень, пише УНН.

Сполучені Штати входять до трійки найбільш відвідуваних країн світу. Сан-Франциско, Нью-Йорк і Чикаго, а також відомі національні парки десятиліттями приваблювали міжнародних туристів. У 2023 році США як глобальний центр бізнесу і туризму відвідало 66,5 мільйонів гостей. За підсумками 2024 року цей показник буде ще вищим. Натомість у поточному році вже почався відтік туристів зі США.

Обурені погіршенням гуманітарної та економічної політики президента США Дональда Трампа, туристи з Канади, Австралії, Нової Зеландії, Європи змінюють напрямки своїм мандрів.

У нещодавньому звіті дослідницької компанії Tourism Economics прогнозується, що наступна ескалація тарифних і торговельних воєн може призвести до подальшого скорочення міжнародного туризму, що може скласти річне зниження туристичних втрат у Штатах на 18 мільярдів доларів (13,8 мільярда фунтів стерлінгів) тільки в поточному році.

Відтоді, як Трамп оголосив про введення 25% мит на канадські товари, кількість канадців, які перетинають кордон на деяких пунктах пропуску, зменшилася на 45%. Канада є найбільшим джерелом міжнародних туристів до США. Air Canada оголосила, що з березня скорочує рейси до деяких курортних міст США, зокрема до Лас-Вегаса, через зниження попиту.

Згідно з березневим опитуванням канадського дослідника ринку Легера, 36% канадців, які планували поїздки до Сполучених Штатів, уже скасували їх. Згідно з даними авіаційної аналітичної компанії OAG, кількість пасажирів на маршрутах із Канади в США впала більш ніж на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це сталося після того, як Туристична асоціація США попередила, що навіть 10% скорочення в’їзних поїздок до Канади може призвести до втрати витрат на 2,1 мільярда доларів США (1,6 мільярда фунтів стерлінгів), поставивши під загрозу 140 000 робочих місць у сфері гостинності.

На мандрівників із Західної Європи, на яких торік припало 37% закордонних поїздок до США, можуть також вплинути мита США та несприйняття європейцями союзу з Вашингтона з росією у війні в Україні.

Дослідження YouGov у березні показало, що ставлення західноєвропейських країн до США стало погіршилося після переобрання Трампа в листопаді минулого року. Більше половини жителів Британії (53%), Німеччини (56%), Швеції (63%) і Данії (74%) зараз мають негативну думку про США. У п’яти із семи опитаних країн показники прихильності США є найнижчими від початку проведення таких опитувань в листопаді 2016 року.

Деякі резонансні випадки на кордоні США також можуть відштовхувати туристів. У березні митні служби США одягли на британку кайданки і протримали її під вартою понад десять днів через проблеми з візою. Того ж місяця канадську туристку затримали після спроби продовжити візу на кордоні США і Мексики. Протягом 12 днів її тримали в переповненій камері.

Мексика є другим за величиною ринком в’їзних подорожей у США. Tourism Economics припускає, що проблеми, пов’язані з новими правилами контролю за кордоном, відвадять туристів і з цієї країни. Під час першого терміну президентства Трампа кількість візитів мексиканців до США впала на 3%. У лютому цього року авіаперельоти з Мексики вже зменшилися на 6%, порівняно з 2024 роком.

Багато країн, включаючи Канаду, оновлюють перестороги щодо подорожей до США. Наприклад, 15 березня Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії оновило свої поради для США, попередивши відвідувачів, що "вас можуть заарештувати або затримати, якщо ви порушите правила". Раніше у рекомендаціях згадок про арешти чи затримання не було. Німеччина внесла аналогічні оновлення у свої рекомендації для подорожей до США.

Франція, Німеччина, Данія та Норвегія випустили спеціальні попередження щодо подорожей трансгендерним і небінарним громадянам. Оскільки влада США тепер вимагає від туристів декларувати свою біологічну стать при народженні у візових заявах.

Оскільки тисячі мандрівників скасовують свої поїздки до США, інтерес до інших напрямків зростає. Готелі на Бермудських островах повідомили про сплеск запитів, оскільки канадці переносять ділові поїздки та поїздки на відпочинок подалі від США.

Європа також повідомила про збільшення кількості бронювань з Канади, згідно з деякими звітами, кількість бронювань на літній період зросла на 32% порівняно з минулим роком.