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Умєров розповів, на яку суму АОЗ уклала контракти

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Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони у першому кварталі 2025 року уклала контракти на понад 200 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Фокус - на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси: за цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77.2 млрд грн. Боєприпаси: продовжуємо системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів", - зазначив він.

Крім того, частину фінансового ресурсу Міноборони спрямовує безпосередньо на бойові бригади. У першому кварталі 12.3 млрд грн спрямовано безпосередньо на бойові частини - на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп.

Умєров
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