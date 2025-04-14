Буданов: Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони - це продукція українського виробництва

Понад 40% озброєння українських військових - це зброя вітчизняного виробництва. Українські системи не поступаються іноземним і створюються під реальні потреби війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в Telegram.
Буданов привітав українських зброярів з професійним святом, яке відзначають 13 квітня.
"Українські зброярі - ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою. Саме їхні розробки дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження", - зазначив начальник ГУР.
Він наголосив, що сучасна українська зброя - це синтез винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності. Вітчизняне озброєння не просто не поступається іноземному, але й створюються під потреби війни, змінюючись разом із її перебігом.
Буданов заявив, що морські дрони MAGURA V5 стали символом нової епохи морських операцій. Вони дали змогу завдавати потужних ударів по ворожому флоту там, де раніше це вважалося неможливим - навіть у портах та на рейдах.
Ударні безпілотники "Лютий" та "Бобер" діють у ворожому тилу, артилерійські системи "Богдана" забезпечують маневреність і вогневу могутність у найгарячіших точках фронту, а дрони "Сич" і "Рубака" дають змогу бачити і уражати ворога на глибину десятків кілометрів.
"Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони - це продукція українського виробництва. Це показник того, що Україна спроможна бути цінним оборонним партнером демократичного світу. У час, коли кордони Європи знову стали лініями фронту, саме українська зброя стала щитом для безпеки всієї європейської спільноти", - наголосив Буданов.
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