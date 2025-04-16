Умєров: Кабмін вдосконалив механізми грошового забезпечення військовослужбовців

Кабінет Міністрів 15 квітня ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, військові зможуть самостійно визначити, кому нараховуватиметься грошове забезпечення у разі потрапляння в полон.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Рустем Умєров повідомляє у Фейсбуці.
«Відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця», - ідеться у повідомленні.
Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.
Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.
«Продовжуємо працювати над тим, щоб захисники України мали впевненість: держава завжди на їхньому боці — і в строю, і поза ним», - наголосив Умєров.
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