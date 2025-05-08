В росії можуть закрити одне з найбільших гірничодобувних підприємств, що належить китайській компанії, - ЗМІ

У Республіці Тива, рф, під загрозою закриття опинилося одне з найбільших гірничодобувних підприємств, повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про Кизил-Таштизький гірничо-збагачувальний комбінат ТОВ "Лунсін", що належить китайській Zijin Mining Group, яка входить до числа найбільших компаній КНР.

У виданому напередодні наказі гендиректора ТОВ "Лунсін" Лі Кайвеня сказано, що єдиний розробник цинкового концентрату на території республіки зупиняє роботу "до пом'якшення санкційних умов щодо російського фінансового сектора та покращення ситуації інвестиційного клімату".

З 1 червня на підприємстві оголошується простій з вини роботодавця. Рішення пояснили "фінансовою скрутою", яка спричинена істотним розширенням санкцій проти російського фінансового сектора та подальшими відмовами китайських банків працювати з російськими фінустановами, що "призвело до затримки оплати за реалізовану продукцію ТОВ "Лунсін".

Лунсін, створений у 2005 році, розробляє Кизил-Таштизьке поліметалеве родовище з ліцензією до 1 травня 2031 року. У 2015-му компанія ввела в експлуатацію ГЗК з потужністю щорічної переробки поліметалічної руди в 1 млн тонн і виробництвом близько 220 000 тонн мідних, цинкових та свинцевих концентратів.

Засновник Лунсін – китайське ТОВ "Хейлунцзянська гірська компанія "Цзицзінь Лунсін". Остання входить до великої гірничодобувної групи Zijin Mining, яка займається розвідкою та розробленням родовищ міді, золота, цинку та літію, а також інженерними та технологічними дослідженнями.