Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

БЕБ: В Україні понад 50 тисяч ФОПів, які залучені до протиправних схем

138

В Україні існує понад 50 тисяч ФОПів, які залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Про це під час наради з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, передає УНН.

За його словами, використання таких рахунків в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно. Задля ефективної протидії таким можливим втратам бюджету у БЕБ пропонують спільно з ДПС та Фінмоном створити Центр протидії податковим правопорушенням.

«Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи», - зазначив під час виступу Ткачук.

Пропозицію підтримали всі учасник наради, зокрема Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін наголосив, що відомство повністю готово до такої співпраці, адже подолати сучасні виклики в боротьбі з економічною злочинністю можливо тільки скоординувавши зусилля.

«Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Тому я підтримую ідею створення координаційного центру», - резюмував Пронін.

Також під час заходу в.о. директора БЕБ Сергій Перхун повідомив, що наразі в робочому порядку між інституціями вже налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. У кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки "фіктивності".

Наприкінці зустрічі учасники обговорили подальші кроки, потрібні для запуску Центру- документальне оформлення, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти на рівні експертів.

ФОП, БЕБ, Ткачук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 30 мая 2025
Четверг, 29 мая 2025
Среда, 28 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023