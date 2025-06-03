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Зеленський: Підтримую пропозицію Ердогана, щодо організації зустрічі чотирьох лідерів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації зустрічі президента США Дональда Трампа, володимира путіна та глави Української держави.

"Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки, путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Раніше повідомлялося, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та володимира путіна в Стамбулі або в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Зеленський, Ердоган
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