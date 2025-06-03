Зеленський: Підтримую пропозицію Ердогана, щодо організації зустрічі чотирьох лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації зустрічі президента США Дональда Трампа, володимира путіна та глави Української держави.
"Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки, путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.
Раніше повідомлялося, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та володимира путіна в Стамбулі або в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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