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Зеленський: Новий президент Румунії незабаром здійснить візит в Україну
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Зеленський: Новий президент Румунії незабаром здійснить візит в Україну

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Новий президент Румунії Нікушор Дан незабаром здійснить візит в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«У мене була перша зустріч з президентом Румунії (на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі, – «Главком»), з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну, як найближчого члена і ЄС і НАТО. Ми домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку», – заявив президент.

Зеленський, Румунія, Дан
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