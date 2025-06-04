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Експерт розповів, як операція Павутина вплине на ракетні обстріли рф по Україні

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Операція Павутина, реалізована Службою безпеки України 1 червня, справді може вплинути на ракетні обстріли росії. Якщо кількість носіїв ракет у ворога зменшилася, тоді він може менше запустити їх для ударів по Україні.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв’ю РБК-Україна.

«Доволі мало самих ракетоносіїв ракет Х-101. Дуже спекулятивні оцінки є. Загалом під питанням, скільки в них взагалі цих літаків, тому що є різна категорія. Є паперовий показник, він вже відрізняється. Одні джерела – 40, інші – 60. Цей проміжок. Це паперова кількість», – сказав Катков.

За його словами, головне питання – скільки таких літаків росіяни мають фізично в принципі.

Він зазначив, що від загальної паперової кількості необхідно відмінусувати ті, які не перебувають в льотному стані – так звані “трупи”.

Йдеться про борти, які вже точно нікуди не полетять, адже вони вже стали джерелом запасних частин.

«Процес, коли ти розкомплектовуєш якусь машину, називається канібалізм. Частина з цих 40-60 вже розканібалена. Вона вже точно нікуди не полетить», – переконаний експерт.

Катков зазначив, що не всі літаки Ту-95, які залишилися, можуть нести ракети Х-101. Деякі з них є немодернізованими та несуть лише Х-555, які ворог доволі обмежено використовує, тому що вони вже не виробляються.

За його словами, ракети Х-101 не влазять в барабан, тому росіяни можуть встановити їх лише на підкрилкові пілони.

Експерт розповів, що із загальної кількості можна відмінусувати винищувачі не в льотному стані та ті, які не можуть нести Х-101.

Він висловив переконання, що операція настільки якісно планувалася, що СБУ скоріш за все уразила лише борти у льотному стані, а також била по літаках, які використовують для ракетних ударів, тобто несуть Х-101.

Катков стверджує, що якщо у ворога зменшилась кількість носіїв ракет Х-101, то він може запустити менше ракет.

«Для розуміння – скільки у не льотному стані може бути бортів у ворога. З Ту-160 інформація точніша, тому що їх дуже мало випущено. Зараз у рф від 12 до 18 Ту-160. З них п’ять перебувають на казанському заводі на ремонті, обслуговуванні, модернізації», – порахував він.

За словами Каткова, ще на авіабазах стоять борти, які просто чекають своєї черги, тому що на завод вже не поміщаються.

Катков, Павутина
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