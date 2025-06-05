Адвокат пояснила, чи може військовий бути ФОП і вести підприємницьку діяльність

Питання підприємницької діяльності серед військовослужбовців викликає багато дискусій, особливо серед тих, хто до мобілізації вів власний бізнес або зареєстрований як ФОП.

Факти ICTV дізнавалися у практикуючої адвокатки бюро Сидорченко і Партнери Тетяни Марчак, чи може військовослужбовець бути ФОП у 2025 році, що дозволяє закон і як уникнути порушень.

У Волинському обласному ТЦК та СП зазначили, що військові, які не обіймають керівних або адміністративних посад, можуть залишатися фізичними особами-підприємцями за умови, що вони не здійснюють активної підприємницької діяльності під час служби. У такому разі податки та збори не нараховуються.

Інша ситуація – для військовослужбовців, які мають статус посадових осіб. Вони не мають права займатися жодною іншою діяльністю, зокрема й підприємницькою. Це пов’язано з тим, що вони виконують:

організаційно-розпорядчі функції (наприклад, керують підрозділом, мають командні обов’язки);

адміністративно-господарські функції (управляють ресурсами, майном тощо).

Тобто, наприклад, командир роти або його заступник не може вести бізнес чи бути зареєстрованим як ФОП під час служби.

Якщо ФОП уже є, то у разі мобілізації підприємець-військовий має кілька варіантів:

Зупинити діяльність – через подання заяви про призупинення ФОП.

Передати управління бізнесом – довірити справу цивільній особі.

Це дозволяє уникнути юридичних ризиків і можливих санкцій.

У разі незаконного ведення підприємницької діяльності під час проходження служби, військовослужбовець може бути притягнутий до дисциплінарної або адміністративної відповідальності. Для посадових осіб будь-яка підприємницька активність – пряма заборона.

За словами практикуючої адвокатки бюро Сидорченко і Партнери Тетяни Марчак, обов’язку у мобілізованої особи ліквідовувати ФОП немає. Питання в тому, чи дозволено ФОПу отримувати доходи під час служби?

У статті 25 закону Про запобігання корупції вказано, що військовим посадовим особам Збройних сил України заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Але для непосадових осіб жодних обмежень немає.

За словами адвокатки, не всі військовослужбовці є посадовими особами, на яких поширюється заборона здійснення підприємницької діяльності. Посадові особи – це ті, хто є начальниками.

«Якщо мобілізований ФОП наділений керівними повноваженнями та ухвалює рішення навіть у межах маленького підрозділу, то він є посадовою особою, відповідно, здійснювати підприємницьку діяльність не може. Але якщо це просто технік, танкіст або стрілець, то такої заборони немає», – сказала адвокатка.

Проте у законі Про запопобігання корупції є винятки, відповідно до яких навіть посадовим особам дозволено вести певну підприємницьку діяльність. Зокрема це викладацька, наукова і творча діяльність, а також медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту.

Але варто зазначити, що особа має право надавати такі послуги як найманий працівник, та аж ніяк не самостійний ФОП, якщо вона є посадовою особою ЗСУ. Отже, ФОП, який не посідає посадову штатну посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, може здійснювати підприємницьку діяльність під час служби.

«Якщо ж посадова особа вестиме підприємницьку діяльність, то їй загрожує штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією доходу, отриманого від підприємницької діяльності, відповідно до статті 172 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – підсумувала адвокатка.

У разі призову на військову службу, ФОП може уповноважити іншу особу для ведення свого бізнесу на підставі статті 237 Цивільного кодексу України. ФОП може надати довіреність такій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність повинна бути нотаріально засвідченою.

Податкову службу обов’язково слід попередити, що фізичну особу-підприємця було мобілізовано. У законі йдеться, що протягом 10 днів після мобілізації ТЦК має надіслати до Державної податкової служби копію військового квитка фізичної особи-підприємця. Це може бути інший документ, який посвідчує, що особу було призвано на військову службу під час мобілізації.

Проте податківці рекомендують надіслати до податкової інспекції за місцем реєстрації ФОП копії військового квитка та супровідний лист, у якому пояснити свою мобілізацію. У листі потрібно повідомити дату призову на військову службу.