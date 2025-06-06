Трамп визначився, хто обійматиме посаду командувача сил НАТО в Європі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував кандидатуру генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

Про це повідомили у Пентагоні.

Адміністрація Трампа та союзники по Альянсу вже погодили кандидатуру Гринкевича. Це означає, що високопосадовець Військово-повітряних сил США стане новим керівником військових операцій НАТО на європейському напрямку.

На цей час генерал-лейтенант Алексус Гринкевич очолює директорат з оперативного управління Об’єднаного комітету начальників штабів у Вашингтоні, округ Колумбія. Його нова роль передбачає також керівництво Європейським командуванням Збройних сил США.

Посада верховного головнокомандувача НАТО в Європі, створена одразу після Другої світової війни, традиційно належить американським генералам.

До цього часу її обіймав генерал Крістофер Каволі, який був призначений у липні 2022 року.

Призначення Гринкевича може бути позитивним сигналом для європейських союзників у НАТО, які останнім часом висловлювали занепокоєння щодо ймовірного зменшення ролі США у забезпеченні безпеки на європейському континенті.