Трамп визначився, хто обійматиме посаду командувача сил НАТО в Європі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував кандидатуру генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).
Про це повідомили у Пентагоні.
Адміністрація Трампа та союзники по Альянсу вже погодили кандидатуру Гринкевича. Це означає, що високопосадовець Військово-повітряних сил США стане новим керівником військових операцій НАТО на європейському напрямку.
На цей час генерал-лейтенант Алексус Гринкевич очолює директорат з оперативного управління Об’єднаного комітету начальників штабів у Вашингтоні, округ Колумбія. Його нова роль передбачає також керівництво Європейським командуванням Збройних сил США.
Посада верховного головнокомандувача НАТО в Європі, створена одразу після Другої світової війни, традиційно належить американським генералам.
До цього часу її обіймав генерал Крістофер Каволі, який був призначений у липні 2022 року.
Призначення Гринкевича може бути позитивним сигналом для європейських союзників у НАТО, які останнім часом висловлювали занепокоєння щодо ймовірного зменшення ролі США у забезпеченні безпеки на європейському континенті.
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