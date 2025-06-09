Буданов: Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням

Україна стикається з інформаційним тиском і спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.
Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов, передає УНН.
«Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі», - написав Буданов.
Він зазначив, що особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні.
«Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо. Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому. Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога», - наголосив Буданов.
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