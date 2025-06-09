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Зеленський закликав українців обов'язково зважали на повітряну тривогу в найближчі дні

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців обов'язково зважали на повітряну тривогу в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави, опубліковане в Telegram.

"Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь-ласка", - сказав президент.

Зеленський, тривога
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