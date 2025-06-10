В Україні аптечні продажі у грошовому вираженні знизилися майже на 7%, - дослідження

Аптечні продажі в Україні за підсумками квітня 2025 року у грошовому вираженні знизилися на 6,7% порівняно з березнем поточного року - до 16,96 млрд грн, в натуральному залишилися на 94,562 млн упаковок, що на 0,41% більше, ніж в березні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Бізнес Кредит", згідно з даними її дослідження, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками квітня склала 179,36 грн, що на 7,1% менше, ніж в березні.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів в квітні 2025 року становили більше 13,071 млрд грн, що на 8% менше, ніж в березні. У натуральному вираженні аптечні продажі ліків за квітень скоротилися на 2,15% порівняно з березнем - до 65,742 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками квітня склала 198,83 грн за одиницю товару, що на 6,09 менше, ніж в березні.

Аптечний продаж БАДів у квітні у грошовому вираженні скоротився на 6,47% - до 1,952 млрд грн, у натуральному - скоротився на майже на 1,74%, до 8,368 млн упаковок. Середньозважена ціна у цьому сегменті за підсумками квітня скоротилась на 4,82% порівняно з березнем – до 232,82 грн за одиницю товару.

При цьому за даними "Бізнес Кредит" в квітні в аптечному сегменті спостерігалося зростання цін порівняно з березнем на дерматокосметику (на 11,9%), косметику (на 5,54%) медичну техніку (на 5,74%).

Нагадаємо, аптечні продажі в Україні за підсумками 2024 року зросли в грошовому вираженні на 10,67% порівняно з 2023 роком - до 192,843 млрд грн, в натуральному скоротилися на 5% - до понад 1,157 млрд упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2024 року склала 166,59 грн - на 16,53% більше, ніж за 2023 рік.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів у 2024 році становили 151 млрд грн, що на 10,83% більше, ніж роком раніше, проте в натуральному вираженні аптечні продажі ліків скоротилися на 5,64% - до 810,155 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками 2024 року склала 186,39 грн за одиницю товару, що на 17,45% більше, ніж у 2023 році.

Аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% - до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,06% - до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком - до 201,92 грн за одиницю товару.

За даними МОЗ, станом на кінець квітня з кінця лютого спостерігається Суттєве зниження цін на лікарські засоби, які ввійшли до переліку топ-100 найбільш популярних та з додаткового переліку з 200 препаратів. Відпускні ціни на препарати з додаткового переліку (понад 200 українських) впали на 30%.