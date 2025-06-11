Держстат: У травні споживчі ціни в Україні зросли на 15,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року

У травні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 15,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Річна інфляція прискорилася, адже у квітні це показник становив 15,1%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.
Інфляція на споживчому ринку у травні 2025року порівняно із квітнем становила 1,3%, з початку року ціни зросли на 5,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем становила 0,5%, досягнувши показника 4,4% від початку року. Найбільше подорожчали фрукти — на 17,6%, а яйця, одяг та паливо та впали у ціні.
Зростання цін відбулося в основному за рахунок подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв. У травні 2025 року порівняно із квітнем ця категорія товарів подорожчала на 2,8%. Найбільше зросли ціни на фрукти (+17,6%), м’ясо і м’ясопродукти (+5,4%), безалкогольні напої (+1,8%) та риба (+1,4%).
Крім того, на 1,2% подорожчав хліб та овочі. Також додали у ціні макаронні вироби, сир, цукор та соняшникова олія. Водночас яйця подешевшали на 8,7%, вершкове масло на 0,8% та молоко на 0,7%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, а одяг та взуття здешевшали на 1,9%.
Вартість транспортних послуг загалом зросла на 0,4%. Крім того, залізничний транспорт здешевшав на 0,7%, а пасажирський автодорожній транспорт подорожчав на 0,5%, при тому, що ціни на паливо і мастила впали на 1,3%.
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