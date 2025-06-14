Reuters: Після ударів по Ірану фондовий ринок США відзначився падінням

Фондовий ринок США відзначився падінням після ударів Ізраїлю по Ірану, які істотно вплинули на глобальні настрої інвесторів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На момент закриття торгів на Волл-стріт індекс S&P 500 знизився на 0,69%, Nasdaq втратив 0,68%, Dow Jones Industrial Average впав на 1,42%.
Водночас останні події спричинили стрімке зростання цін на нафту - майже на 7% - через побоювання стосовно поставок енергоносіїв з Близького Сходу.
На цьому фоні зросли акції американських енергетичних компаній: Exxon Mobil - на 1,8%, а Diamondback Energy - на 3%.
Піднялися також акції підприємств оборонної промисловості. Lockheed Martin додала 3,4%, RTX Corporation - 3,3%, а Northrop Grumman - 3,5%.
Водночас через імовірне здорожчання пального постраждали авіаперевізники. Delta Air Lines втратила 2,2%, United Airlines - 3,1%, а American Airlines - 3,5%.
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