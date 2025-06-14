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Reuters: Після ударів по Ірану фондовий ринок США відзначився падінням

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Фондовий ринок США відзначився падінням після ударів Ізраїлю по Ірану, які істотно вплинули на глобальні настрої інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На момент закриття торгів на Волл-стріт індекс S&P 500 знизився на 0,69%, Nasdaq втратив 0,68%, Dow Jones Industrial Average впав на 1,42%.

Водночас останні події спричинили стрімке зростання цін на нафту - майже на 7% - через побоювання стосовно поставок енергоносіїв з Близького Сходу.

На цьому фоні зросли акції американських енергетичних компаній: Exxon Mobil - на 1,8%, а Diamondback Energy - на 3%.

Піднялися також акції підприємств оборонної промисловості. Lockheed Martin додала 3,4%, RTX Corporation - 3,3%, а Northrop Grumman - 3,5%.

Водночас через імовірне здорожчання пального постраждали авіаперевізники. Delta Air Lines втратила 2,2%, United Airlines - 3,1%, а American Airlines - 3,5%.

США, фондовий ринок
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