Яковець: МОЗ не володіє інформацією щодо кількості ВЛК у своєму підпорядкуванні

Міністерство охорони здоров’я не володіє інформацією щодо кількості ВЛК у своєму підпорядкуванні, а вартість проходження ВЛК на особу не покриває потреби. Про це розповіла аналітикиня Медійної ініціативи за права людини Ірина Яковець.

“По-перше, МОЗ не володіє інформацією навіть щодо кількості ВЛК. Тобто міністерство фактично не здійснює того впливу на військово-лікарські комісії, який має спрямовувати, координувати діяльність”, – зауважила вона.

Експертка нагадала, що відомство започаткувало практику проходження такого огляду на базі своїх комунальних та державних закладів у межах Програми медичних гарантій за рахунок держави. “Щоб заклад охорони здоров’я отримав гроші на проведення ВЛК, він має подати до МОЗ обрахунки, скільки ж людей потенційно він буде обслуговувати. Отакої інформації немає. Коли ми проводили дослідження, навіть не зрозуміли, яким чином НСЗУ виділяє кошти і укладає угоди”, – зазначає аналітикиня.

Згідно з дослідженням “Сліпі зони ВЛК: як працює система експертизи в Україні”, в одній з областей витрати на проходження ВЛК однією людиною у 2024 році становили 206,7 грн. Така вартість проходження ВЛК та послуг фахівців закладає сумніви щодо їхньої якості, вважають його автори.

Загалом в Україні відсутні відповідальні за роботу ВЛК інституції. “У нас на сьогодні немає єдиної посадової особи, яка була б відповідальна за діяльність ВЛК… Немає єдиного координуюючого суб'єкта, який треба створити. Як на мене, їх має бути два – Міноборони і МОЗ. Причому, якщо ми говоримо про сферу медицини, тут ключовий гравець саме МОЗ. На моє переконання, МОЗ зараз трішечки… самоусунулися… Якщо там має бути якесь направлення від ТЦК, отут, хай включається Міноборони, говорять, що там на тому направленні має бути, такий-то бланк, і таким-то чином передається. Але медицина має бути в МОЗ. У нас МОЗ є ключовим у сфері стандартів і процедур. Міноборони можуть сказати лише про ті потреби специфічні, які є. Але ключовим має бути МОЗ”, - наголосила Яковець.