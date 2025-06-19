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18-й пакет санкцій проти росії планують затвердити вже наступного тижня, - ЗМІ

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Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти росії наступного тижня, передає lb.ua з посиланням на «Європейську правду».

«18-й пакет санкцій проти росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», — сказав співрозмовник медіа.

Він уточнив, що до нового пакета не увійде зниження граничної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.

Також у засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Євросоюз
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