18-й пакет санкцій проти росії планують затвердити вже наступного тижня, - ЗМІ

Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти росії наступного тижня, передає lb.ua з посиланням на «Європейську правду».

«18-й пакет санкцій проти росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», — сказав співрозмовник медіа.

Він уточнив, що до нового пакета не увійде зниження граничної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.

Також у засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.