Експерт: Рішення МОЗ та РНБО щодо зниження цін на деяки ліки призвело до протилежного ефекту

Рішення Міністерства охорони здоров’я та Ради національної безпеки і оборони України, що були покликані сприяти зниженню цін на лікарські засоби, фактично призвели до протилежного ефекту.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook політолог Олексій Голобуцький.
«Замість реального зменшення вартості ми маємо зростання цін, посилення тиску на аптеки та дистриб’юторів і концентрацію прибутків у руках окремих виробників, які прагнуть зберегти контроль над ринком», – написав експерт.
За словами Голобуцького, МОЗ погодився на публічну "знижку" 100 другорядних препаратів, список яких склали самі виробники. Водночас заборона маркетингових договорів не знизила роздрібні ціни, а дозволила компаніям залишити маркетингові бюджети у себе.
«Компромісна модель, запропонована учасниками ринку, була відкинута без пояснень. Натомість реалізовано варіант, вигідний лише вузькому колу виробників», – зазначив політолог.
У підсумку, за словами експерта, йдеться не про реформу, а про перерозподіл сотень мільйонів гривень, які зрештою платить кінцевий споживач. Більшість учасників фармринку не підтримали запропоновану модель.
На думку Голобуцького, нинішня ситуація демонструє символічний характер політики МОЗ: «гучні заяви, мінімум реальних змін і уникнення конфлікту з впливовими гравцями».
«Таке ручне регулювання не має нічого спільного з турботою про пацієнта. Це контроль над фінансовими потоками, а не системне рішення», – резюмував експерт.
Він також додав, що нинішня політика в галузі свідчить про кулуарне встановлення правил гри – не в інтересах конкуренції, а на користь окремих сильних гравців ринку.
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