Експерт: Рішення МОЗ та РНБО щодо зниження цін на деяки ліки призвело до протилежного ефекту

Рішення Міністерства охорони здоров’я та Ради національної безпеки і оборони України, що були покликані сприяти зниженню цін на лікарські засоби, фактично призвели до протилежного ефекту.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook політолог Олексій Голобуцький.

«Замість реального зменшення вартості ми маємо зростання цін, посилення тиску на аптеки та дистриб’юторів і концентрацію прибутків у руках окремих виробників, які прагнуть зберегти контроль над ринком», – написав експерт.

За словами Голобуцького, МОЗ погодився на публічну "знижку" 100 другорядних препаратів, список яких склали самі виробники. Водночас заборона маркетингових договорів не знизила роздрібні ціни, а дозволила компаніям залишити маркетингові бюджети у себе.

«Компромісна модель, запропонована учасниками ринку, була відкинута без пояснень. Натомість реалізовано варіант, вигідний лише вузькому колу виробників», – зазначив політолог.

У підсумку, за словами експерта, йдеться не про реформу, а про перерозподіл сотень мільйонів гривень, які зрештою платить кінцевий споживач. Більшість учасників фармринку не підтримали запропоновану модель.

На думку Голобуцького, нинішня ситуація демонструє символічний характер політики МОЗ: «гучні заяви, мінімум реальних змін і уникнення конфлікту з впливовими гравцями».

«Таке ручне регулювання не має нічого спільного з турботою про пацієнта. Це контроль над фінансовими потоками, а не системне рішення», – резюмував експерт.

Він також додав, що нинішня політика в галузі свідчить про кулуарне встановлення правил гри – не в інтересах конкуренції, а на користь окремих сильних гравців ринку.