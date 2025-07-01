НБУ: В Україні схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування

Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що Стратегія з розвитку іпотечного кредитування розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:
упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;
забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;
запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;
удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;
оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя" ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;
визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.
У регуляторі наголошують, що схвалений документ буде оприлюднено додатково після затвердження.
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