Держава обіцяє службове житло медичним працівникам у сільських лікарнях

Медичні працівники, що працевлаштуються у сільських лікарнях на пріоритетні вакансії, отримають службове житло за державний кошт.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу ситуації із медичними кадрами у регіонах. При аналізі враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакансій у медзакладах.
Наразі на ньому розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров’я сіл і селищ. 798 з них — це вакансії лікарів. Більшість вакансій – 791 – залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.
Медичні заклади в селах Київщини мають 60 відкритих вакансій для лікарів та 20 — для інших медпрацівників.
Порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків, нещодавно ухвалив уряд. Таке рішення допоможе залучити більше лікарів у села і покращить доступ до медичної допомоги у віддалених районах.
Хто може отримати службове житло:
Вимоги до медичного закладу:
Медик, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, що відповідає вимогам. Воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де він або вона працює (наприклад, райцентрі), або в сусідньому — але не далі ніж за 30 км. Обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, не підходять.
У продавця такого житла мають бути всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.
Ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Мінрозвитку.
Після обрання житла, медичний працівник подає заяву про його придбання до свого медзакладу. Представники медзакладу перевіряють документи та оглядають обране житло. Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я.
Департамент розглядає їх, додає свої пропозиції й надсилає до Міністерства охорони здоров’я України. У разі позитивного рішення заклад охорони здоров’я укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування медичному працівнику.