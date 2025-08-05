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Держава обіцяє службове житло медичним працівникам у сільських лікарнях

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Медичні працівники, що працевлаштуються у сільських лікарнях на пріоритетні вакансії, отримають службове житло за державний кошт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу ситуації із медичними кадрами у регіонах. При аналізі враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакансій у медзакладах.

Наразі на ньому розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров’я сіл і селищ. 798 з них — це вакансії лікарів. Більшість вакансій – 791 – залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Медичні заклади в селах Київщини мають 60 відкритих вакансій для лікарів та 20 — для інших медпрацівників.

Порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків, нещодавно ухвалив уряд. Таке рішення допоможе залучити більше лікарів у села і покращить доступ до медичної допомоги у віддалених районах.

Хто може отримати службове житло:

  • Громадяни України до 50 років, що переїжджають для роботи в комунальному медзакладі у сільській місцевості.
  • Посада має бути серед тих, що понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я.
  • Медпрацівники, що працюють у цьому закладі не більше 120 днів на момент подачі заяви.
  • Медпрацівники, які не мають власного чи службового житла в радіусі 30 км від місця роботи (це стосується й членів їхніх сімей).

Вимоги до медичного закладу:

  • Має відповідати планам розвитку госпітальних округів.
  • Не повинен перебувати в стані припинення.

Медик, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, що відповідає вимогам. Воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де він або вона працює (наприклад, райцентрі), або в сусідньому — але не далі ніж за 30 км. Обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, не підходять.

У продавця такого житла мають бути всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Мінрозвитку.

Після обрання житла, медичний працівник подає заяву про його придбання до свого медзакладу. Представники медзакладу перевіряють документи та оглядають обране житло. Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я.

Департамент розглядає їх, додає свої пропозиції й надсилає до Міністерства охорони здоров’я України. У разі позитивного рішення заклад охорони здоров’я укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування медичному працівнику.

МОЗ, медики
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