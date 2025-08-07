Войти

Надходження зброї в Україну у рамках ініціативи PURL розпочнуться вже наступними тижнями, - ЗМІ

121

Перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає постачання Україні державами-членами НАТО озброєнь виробництва Сполучених Штатів, розпочнуться вже наступними тижнями.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з питанням посадовець НАТО.

Вже через кілька тижнів Україна отримає перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.

"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", – повідомив посадовець.

Він додав, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".

"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

