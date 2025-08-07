Войти

Трамп підписав указ, згідно з яким імпорт товарів з Індії обкладається додатковим тарифом у 25%

192

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким імпорт товарів з Індії обкладається додатковим тарифом у 25%. Причиною рішення, згідно з текстом указу, стало придбання Індією нафти у рф.

"З метою подолання надзвичайної ситуації, описаної в Указі № 14066, я вважаю за необхідне та доцільне запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту з російської федерації", - вказується в указі.

Таким чином, товари з Індії, що імпортуються на митну територію Сполучених Штатів, обкладаються додатковою адвалорною ставкою мита у розмірі 25%.

Указ вступає в силу через 21 день після оприлюднення.

Капитал
