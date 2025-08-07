Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Надзвичайно прикро: МЗС Індії прокоментувало рішення Трампа щодо введення додаткових тарифів

114

Індія висловила жаль через рішення президента США Дональда Трампа обкласти її товари додатковим 25-відсотковим тарифом у звʼязку з імпортом російської нафти.

Про це йдеться в заяві індійського Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

МЗС Індії повторило попередню позицію, згідно з якою її імпорт "базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення".

"Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові тарифи проти Індії за дії, які також вживають кілька інших країн у своїх національних інтересах", – ідеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.

Трамп, Індія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 7 августа 2025
Среда, 6 августа 2025
Вторник, 5 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023