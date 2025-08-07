Надзвичайно прикро: МЗС Індії прокоментувало рішення Трампа щодо введення додаткових тарифів

Індія висловила жаль через рішення президента США Дональда Трампа обкласти її товари додатковим 25-відсотковим тарифом у звʼязку з імпортом російської нафти.
Про це йдеться в заяві індійського Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".
МЗС Індії повторило попередню позицію, згідно з якою її імпорт "базується на ринкових факторах і здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда населення".
"Тому надзвичайно прикро, що США вирішили ввести додаткові тарифи проти Індії за дії, які також вживають кілька інших країн у своїх національних інтересах", – ідеться в заяві.
Зовнішньополітичне відомство Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.
