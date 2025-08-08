Міжнародні резерви України у липні зменшилися на 4,5%

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 030,8 млн доларів, у липні вони зменшилися на 4,5%.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).
Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 457,3 млн доларів та викупив до резервів 0,3 млн доларів.
Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3 457,0 млн доларів.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло 2 122,1 млн доларів, у тому числі:
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 793,0 млн доларів, у тому числі:
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 млн доларів.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 млн доларів.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.
