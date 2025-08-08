Міжнародні резерви України у липні зменшилися на 4,5%

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 030,8 млн доларів, у липні вони зменшилися на 4,5%.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 457,3 млн доларів та викупив до резервів 0,3 млн доларів.

Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3 457,0 млн доларів.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло 2 122,1 млн доларів, у тому числі:

- 1 171,0 млн доларів – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

- 513,2 млн доларів – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);

- 414,0 млн доларів – від розміщення ОВДП;

- 23,9 млн доларів – через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 793,0 млн доларів, у тому числі:

- 638,5 млн доларів – обслуговування та погашення ОВДП;

- 85,1 млн доларів – обслуговування ОЗДП;

- 61,2 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

- 7,1 млн доларів – обслуговування боргу перед ЄС;

- 1,1 млн доларів – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 млн доларів.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.