Стармер і Макрон домовилися співпрацювати з Трампом напередодні його зустрічі з путіним

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон домовилися співпрацювати з американським лідером Дональдом Трампом протягом наступних днів його підготовки до зустрічі з російським правителем володимиром путіним.
Як повідомляє Офіс глави британського уряду, Стармер в суботу вдень розмовляв з Макроном. Вони обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою непохитну підтримку президенту Володимиру Зеленському та забезпеченню справедливого та тривалого миру для українського народу.
Також сторони привітали зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та припинення агресивної війни Росії, а також обговорили, як продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом наступних днів.
"Вони домовилися підтримувати тісний контакт", - сказано в повідомленні.
