Рютте: НАТО допомагатимуть Україні незалежно від переговорів Трампа з путіним

Координація союзників по НАТО щодо військової підтримки України триватиме, незалежно від результатів майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з лідером рф володимиром путіним.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу CBS News.
НАТО забезпечить Україну всім необхідним, щоб вона могла боротися та бути в найкращому можливому становищі, коли настане час переговорів про припинення вогню чи мирну угоду, наголосив він.
За словами Рютте, вже реалізовано перші два пакети допомоги від Нідерландів і скандинавських країн, а найближчим часом очікуються нові оголошення.
Генсек також відзначив, що президент США фактично знову відкрив можливості для масштабної військової допомоги Україні.
«По суті, президент Трамп, як я вже казав, знову відкриває шлюзи летальної військової допомоги Україні. Оплачується європейцями та Канадою, що, на мою думку, є логічним і справедливим», – підкреслив він.
Рютте уточнив, що цей процес доповнює вже існуючу підтримку з боку Європи, включно з інвестиціями у розвиток української оборонно-промислової бази. Постачання зброї координує командування НАТО у Вісбадені, аби Київ отримував усі необхідні ресурси для ведення бойових дій та підготовки до мирних переговорів.
