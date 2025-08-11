Войти

Рютте: НАТО допомагатимуть Україні незалежно від переговорів Трампа з путіним

Координація союзників по НАТО щодо військової підтримки України триватиме, незалежно від результатів майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з лідером рф володимиром путіним.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу CBS News.

НАТО забезпечить Україну всім необхідним, щоб вона могла боротися та бути в найкращому можливому становищі, коли настане час переговорів про припинення вогню чи мирну угоду, наголосив він.

За словами Рютте, вже реалізовано перші два пакети допомоги від Нідерландів і скандинавських країн, а найближчим часом очікуються нові оголошення.

Генсек також відзначив, що президент США фактично знову відкрив можливості для масштабної військової допомоги Україні.

«По суті, президент Трамп, як я вже казав, знову відкриває шлюзи летальної військової допомоги Україні. Оплачується європейцями та Канадою, що, на мою думку, є логічним і справедливим», – підкреслив він.

Рютте уточнив, що цей процес доповнює вже існуючу підтримку з боку Європи, включно з інвестиціями у розвиток української оборонно-промислової бази. Постачання зброї координує командування НАТО у Вісбадені, аби Київ отримував усі необхідні ресурси для ведення бойових дій та підготовки до мирних переговорів.

