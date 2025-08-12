Сирський: Необхідно масштабувати застосування НРК для евакуації поранених з полю бою

Під час наради з питань військової медицини та медичного забезпечення ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності масштабування застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з поля бою, а також поліпшенні забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою.

Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.

«Змінюється війна та основні засоби ураження, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України. Заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань», - написав Сирський.

За його словами, на нараді йшлося про стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів.

«За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про свій позитивний досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ, конкретно – 25-ї окремої повітрянодесантної бригади», - додав Сирський.

Головком визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.

«Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги», - резюмував головком.