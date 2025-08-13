Войти

ДПС: Переробна промисловість і торгівля забезпечили майже 34% від усіх надходжень до бюджету

106

Від початку року переробна промисловість і торгівля залишаються лідерами за обсягом надходжень. Загалом ці дві галузі забезпечили майже 34% від усіх надходжень до зведеного бюджету України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Головні платники податків за часткою надходжень:

  • переробна промисловість: 17,2%;
  • оптова та роздрібна торгівля: 16,6%;
  • державне управління й оборона: 11,8%;
  • фінансова та страхова діяльність: 10,3%.

Ці сектори також продемонстрували значний ріст за січень-липень 2025 року, порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • надходження від переробної промисловості зросли на 36,4% (або на 52,8 млрд грн),
  • торгівля та ремонт транспорту: +29,7 % (+45,4 млрд грн),
  • держуправління та оборона: +29,5 % (+32,1 млрд грн),
  • енергопостачання: +35,3 % (+18,7 млрд грн).

"Навіть у складних умовах бізнес не зупиняється, шукає нові можливості для розвитку та стабільного наповнення бюджету. І ефективна та якісна комунікація з ДПС одна з важливих складових цього процесу. Бо ми маємо робити все, щоб цей процес був зрозумілим, зручним і передбачуваним", – зазначила Карнаух.

