ДПС: Переробна промисловість і торгівля забезпечили майже 34% від усіх надходжень до бюджету

Від початку року переробна промисловість і торгівля залишаються лідерами за обсягом надходжень. Загалом ці дві галузі забезпечили майже 34% від усіх надходжень до зведеного бюджету України.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Головні платники податків за часткою надходжень:
Ці сектори також продемонстрували значний ріст за січень-липень 2025 року, порівняно з аналогічним періодом 2024 року:
"Навіть у складних умовах бізнес не зупиняється, шукає нові можливості для розвитку та стабільного наповнення бюджету. І ефективна та якісна комунікація з ДПС одна з важливих складових цього процесу. Бо ми маємо робити все, щоб цей процес був зрозумілим, зручним і передбачуваним", – зазначила Карнаух.
