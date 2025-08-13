Верещук: Мусимо чесн визнати — у цій війні МГП не забезпечує належного захисту цивільних українців

Чинне міжнародне гуманітарне право (МГП) не відповідає викликам сучасних воєн, не здатне захистити цивільних громадян і тому потребує оновлення з урахуванням досвіду російсько-української війни, заявляє заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
"Мусимо чесно визнати — у цій війні міжнародне гуманітарне право не забезпечує належного захисту цивільних українців. Агресор цинічно ігнорує Женевські конвенції. Сучасна зброя стає дедалі технологічнішою та руйнівнішою. Чинні норми МГП не відповідають викликам нинішніх воєн, особливо у сфері захисту цивільного населення. Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, побудоване на досвіді цієї війни", - написала вона у вівторок в Телеграм за підсумками заходу в Дипломатичній академії МЗС, присвяченому річниці підписання Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни.
Верещук наголосила, що "настав час писати нові конвенції, які будуть чіткішими у захисті людей та жорсткішими у покаранні злочинців".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023