Свириденко: Цього року ми збільшимо суму грантів для молодих підприємців до 200 тисяч гривень

Уряд планує збільшити розмір грантів для молодих підприємців зі 150 тисяч гривень до 200 тисяч.

Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожному місці, де я буваю, завжди є приклади молодіжного підприємництва. Ми як держава прагнемо зробити все, щоб у вас було ще більше можливостей для реалізації власного потенціалу. Минулого року на Молодіжному форумі ми оголосили про гранти 150 тисяч гривень для молоді. Я дуже радію, що є вже тисячі історій підприємництва. Цього року ми домовилися, що збільшимо суму грантів - це буде 200 тисяч гривень", — сказала Свириденко.

Глава уряду також зауважила, що одним із найактуальніших питань для молоді залишається наявність житла, і нагадала, що в Україні діє іпотечна програма "єОселя".

"Я подивилась статистику... 42% отримувачів іпотечного кредитування — це молодь до 35 років. Я хочу нагадати, що це чинна програма, і ми б дуже хотіли, щоб ще більше молодих людей скористалися цією можливістю і цим правом на власне життя", — сказала вона.

Водночас Свириденко наголосила на важливості повернення в Україну молоді, яка виїхала за кордон. З цією метою діє програма Create Ukraine, за якою молоді люди, які мають освіту та професійний досвід, після повернення на Батьківщину долучаються до роботи в державних і приватних структурах.