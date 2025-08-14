Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ООН: У липні кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні досягла максимуму за три роки

156

Кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні у липні 2025 року досягла місячного максимуму за останні три роки, кількість жертв за перші сім місяців цього року перевищила аналогічний період торік на 48%, а загалом з початку повномасштабного вторгнення рф зафіксовано загибель 13 883 цивільних осіб, 35 548 поранених.

Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у звіті 13 серпня, пише УНН.

"У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму. У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року", - ідеться у звіті.

Повідомляється, що місія ООН підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.

"Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум, - зазначила голова місії Даніель Белль. - Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення російської федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць".

"Майже 40% жертв спричинило використання зброї дального радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів - 89 загиблих і 572 поранених", - сказано у звіті.

За даними місії ООН, "31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення". "Більшість загиблих, у тому числі пʼятеро дітей, перебували в житловому будинку, в який влучила ракета", - сказано у повідомленні.

Зростання кількості жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем, як вказано, "відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію".

"Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії - 24% жертв, або 64 загиблих та 337 поранених. Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року", як зафіксовано у бюлетені місії від червня 2025 року.

Авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні.

Як повідомляється у звіті, наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в селі Біленьке Запорізької області, "вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі – чоловіки". 31 липня авіабомба, як вказано, вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, у результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.

Місія ООН підкреслює, що висока кількість жертв серед цивільних осіб у липні продовжила тенденцію до зростання у 2025 році.

"Кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 року на 48%", - ідеться у звіті.

"Незалежно від того, чи ви перебуваєте в лікарні чи в’язниці, вдома чи на роботі, близько до лінії фронту чи далеко від неї, ви ризикуєте загинути чи отримати поранення внаслідок війни в Україні сьогодні, - наголосила Белль. - Ризик значно вищий, ніж минулого року, і продовжує зростати".

"З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель щонайменше 13 883 цивільних осіб, включно з 726 дітьми, та 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини", - зазначили в ООН.

ООН, Україна
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 14 августа 2025
Среда, 13 августа 2025
Вторник, 12 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023