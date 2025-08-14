Войти

Гетманцев: Парламент не планує ухвалювати законопроєкт про створення в Україні крипторезерву

Верховна Рада не планує ухвалювати законопроєкт про створення в Україні крипторезерву (№13356).
Про це, як пише Ліга.net, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Українським новинам.

"Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт №13356 зареєстрували в червні кілька депутатів на чолі з Ярославом Железняком із Голосу.

Документ пропонує надати Національному банку право включати віртуальні активи до резервів України, але не зобов'язує цього робити.

Гетманцев, крипторезерв
