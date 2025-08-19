Трамп: Я розпочав підготовку до зустрічі між путіним і Зеленським

Дональд Трамп підтвердив, що телефонував у понеділок російському очільнику путіну після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
«По завершенні зустрічей я зателефонував… путіну й розпочав підготовку до зустрічі між… путіним і Президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено, – зазначив Трамп. – Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч».
Глава Білого дому розповів, що «мав дуже плідну зустріч із поважними гостями»: Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генсеком НАТО Марком Рютте.
За словами Трампа, під час зустрічі обговорювалися «гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США».
«Усі дуже раді можливості миру для росії та України», – заявив він.
Американський лідер уточнив, що координацією питань щодо України та росії займатимуться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.
